"Кошкинспас" достал из вентиляции застрявшего котенка: животное четыре этажа поднимали на веревке

Трехцветная малышка находится в безопасности. Она ждет новых хозяев.

В Пушкинском районе Петербурга спасатели смогли вытащить из вентиляционной системы застрявшего котенка. Об этом сообщают специалисты "Кошкинспаса". Сведения о том, что животному смогли помочь появились вчера вечером.

По рассказам очевидцев, трехцветный котенок не мог самостоятельно выбраться из конструкции. Жалобное мяуканье услышала одна из жительниц Шушар. Она обратилась за помощью к экстренной организации, помогающей животным. Доступ к первому этажу, на котором и оказался заперт бездомный котенок, у спасателей не оказалось. Им пришлось доставать питомца с уровня четвертого этажа.

Изначально малыша доставали с помощью веревки. Успехов не было,поэтому к более тонкой веревке решено было привязать мешок. Молодая кошечка смогла уцепиться за него и держалась все время, пока специалисты вытягивали нее наверх.

Сейчас котенок отправился на передержку. Ему ищут хозяев.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец случайно вывалился из квартиры, где отмечал рождение сына друга.

Фото: Вконтакте/Кошкинспас