В Саратовской области пресекли обман граждан группой псевдоработников по очистке вентиляции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По данным следствия, организатором аферы оказался 43-летний житель Саратова. Злоумышленник зарегистрировал фирму, привлек для работы несколько человек и лично обучал их методом обмана, в основном нацеленным на пенсионеров. Те убеждали жильцов в необходимости платной чистки вентиляционных каналов по завышенной цене.
Возбуждено уголовное дело. Организатор аферы заключен под стражу. Его помощник помещен под домашний арест.
Ранее мы сообщали, что в Москве задержали организатора и участника мошенничества под видом обучения работе с криптобиржами.
Видео: ГУ МВД России по Саратовской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все