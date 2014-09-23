  1. Главная
Сегодня, 14:41
В Саратовской области пресекли обман граждан группой псевдоработников по очистке вентиляции

По данным следствия, организатором аферы оказался 43-летний житель Саратова.

В Саратовской области пресекли обман граждан группой псевдоработников по очистке вентиляции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным следствия, организатором аферы оказался 43-летний житель Саратова. Злоумышленник зарегистрировал фирму, привлек для работы несколько человек и лично обучал их методом обмана, в основном нацеленным на пенсионеров. Те убеждали жильцов в необходимости платной чистки вентиляционных каналов по завышенной цене.

Возбуждено уголовное дело. Организатор аферы заключен под стражу. Его помощник помещен под домашний арест.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали организатора и участника мошенничества под видом обучения работе с криптобиржами.

Видео: ГУ МВД России по Саратовской области

