В Саратовской области пресекли обман граждан группой псевдоработников по очистке вентиляции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным следствия, организатором аферы оказался 43-летний житель Саратова. Злоумышленник зарегистрировал фирму, привлек для работы несколько человек и лично обучал их методом обмана, в основном нацеленным на пенсионеров. Те убеждали жильцов в необходимости платной чистки вентиляционных каналов по завышенной цене.

Возбуждено уголовное дело. Организатор аферы заключен под стражу. Его помощник помещен под домашний арест.

