Петербуржец случайно вывалился из квартиры, где отмечал рождение сына друга

Отцу новорожденного пришлось вызывать скорую помощь для друга, который не удержался на ногах.

В Невском районе Петербурга петербуржец от радости случайно выпал в окно. Мужчине удалось выжить. По данным медиков, он сломал себе пятки и позвоночник. Очевидцы отмечают, что пострадавший пролетел два этажа, а затем попросил соседей впустить его обратно.

По сведениям от пресс-службы МВД по региону, инцидент произошел во время того, как группа друзей отмечала рождение ребенка. Местный житель - новоиспеченный отец вместе с сестрой и знакомым находились в квартире на четвертом этаже по Советскому проспекту, 41. В какой-то момент родственники устроили друг с другом ссору. Тогда 23-летний друг решил подышать воздухом около окна. Она не удержал равновесие и начал падать. Приземлился юноша удачно: на козырек парадной. Отметим, что сейчас петербуржец находится в тяжелом состоянии. Он госпитализирован.

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Фото: Piter.tv