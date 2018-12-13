Пенсионер умер за рулем авто на Введенской улице

Петербуржец получил инфаркт за рулем транспортного средства. Он не выжил.

В Петроградском районе Петербурга автомобилист умер прямо за рулем иномарки. Машина двигалась по дороге, а после неожиданно свернула. Очевидцы подбежали к водителю. Он успел сказать, что почувствовал сильное недомогание. Мужчине вызвали скорую помощь. Бригада скорой помощи отправила пострадавшего в Покровскую больницу. Однако, в медицинском учреждении ему помочь не смогли, а зафиксировали клиническую смерть.

Отметим, что инцидент произошел днем 5 мая около 5 дома по Введенской улице. Шофер управлял иномаркой "Рено Логан". Экстренные службы прибыли на место через семь минут после звонка свидетелей событий.

Известно, что погибшим оказался 64-летний пенсионер из Петербурга. Он скончался от инфаркта. На данный момент в ситуации разбирается полиция. Материалы дела изучает Следственный комитет.

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Фото: Piter.tv