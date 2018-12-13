Видео: на Звездной пожарные потушили фургон Ford

Огнеборцы оперативно справились с пожаром, но машина все равно оказалась повреждена.

В Московском районе Петербурга загорелся фургон "Форд". Об этом сообщили местные жители. очевидцам удалось зафиксировать пламя на камерах мобильных устройств.

Инцидент произошел днем 5 мая по Звездной улице около 14 дома. Спустя 12 минут после происшествия прибыла бригада экстренной службы. В ликвидации проблемы участвовало девять человек личного состава ГУ МЧС и две единицы спецтехники.

Отметим, что огонь не навредил людям. Пострадал только салон транспортного средства.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржца подозревают в развращении 5-летнего сына.

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