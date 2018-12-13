Видео: на Звездной пожарные потушили фургон Ford

В Московском районе Петербурга загорелся фургон "Форд". Об этом сообщили местные жители. очевидцам удалось зафиксировать пламя на камерах мобильных устройств.
Инцидент произошел днем 5 мая по Звездной улице около 14 дома. Спустя 12 минут после происшествия прибыла бригада экстренной службы. В ликвидации проблемы участвовало девять человек личного состава ГУ МЧС и две единицы спецтехники.
Отметим, что огонь не навредил людям. Пострадал только салон транспортного средства.
Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржца подозревают в развращении 5-летнего сына.
Фото и видео: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб
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