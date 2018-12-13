Петербуржца подозревают в развращении 5-летнего сына

Мужчина не смог отказать себе в сексуальном удовлетворении, несмотря на родственные связи и возраст ребенка.

Правоохранительные органы Петербурга разыскивают 35-летнего местного жителя по подозрению в педофилии. С заявлением к представителям закона обратилась 41-летняя петербурженка. Она рассказала, что ее бывший муж совратил сына. Инцидент якобы произошел в Московском районе города вечером 4 мая.

Отметим, что на момент совершения преступления жертве было всего пять лет. Его мать не ожидала, что родной отец может сделать мальчику плохо. Однако, отца не смутили ни возраст малыша, ни родственные узы.

Предполагаемый злоумышленник не имеет постоянного места работы. По предположению заявительницы, с начала 2019 года по 30 апреля мужчина развращал сына в квартире.

На данный момент местоположение педофила неизвестно. Уголовное дело не возбуждено. Полиция проверяет предоставленные сведения.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петергофе подростка госпитализировали после отравления: ему дал подышать "дымом" незнакомец на улице.

Фото: Piter.tv