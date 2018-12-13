В Петергофе подростка госпитализировали после отравления: ему дал подышать "дымом" незнакомец на улице

Мужчину, угостившего ребенка опасным веществом, разыскивают правоохранительные органы.

В Петродворцовом районе Петербурга школьник стал жертвой незнакомца. Мужчина подошел на улице с подростку и предложил угостить его "дымом". Обрадованный мальчик решил не отказываться. В результате вечер завершился для него госпитализацией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Пострадавший отметил, что инцидент произошел в Петергофе 4 мая. Он познакомился с местным жителем около 43 дома по Озерковой улице. Из рук взрослого мужчины 13-летняя жертва приняла бутылку с "дымом". Полчаса несовершеннолетний не чувствовал себя плохо, но затем состояние резко ухудшилось.Отметим, что мальчик был на улице не один, а с другом. Второй школьник оказался покрепче и не был доставлен в больницу.

На данный момент пациент находится в стационаре по Бухарестской улице. Медики установили, что принятое угощение довело ребенка ло острого ингаляционного отравления: у него нарушился сердечный ритм. Сейчас состояние потерпевшего оценивают как средней тяжести.

Доброго мужчину с бутылкой "дыма" разыскивает полиция.

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Фото: Piter.tv