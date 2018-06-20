Из квартиры на Озерковой украли икону XVII века стоимостью 3 млн рублей

В полицию обратился 42-летний мужчина.

У петербуржца на выходных из квартиры похитили икону XVII века стоимостью 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина обратился в полицию 28 апреля. Со слов 42-летнего потерпевшего, две малознакомые девушки в период с 15:00 до 17:00 27 апреля путем свободного доступа похитили из его квартиры икону XVII века.

Полиция проводит проверку по данному происшествию, но пока что остается загадкой, как две девушки могли оказаться в квартире дома №21 на Озерковой улице.

Ранее на Piter.TV: Петербуржец продает икону Николая Чудотворца за 12,8 млн рублей.

Фото: Piter.TV