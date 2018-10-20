На Озерковой улице делимобиль врезался в столб: водитель сбежал

Петербуржцы не смогли помочь пострадавшим, так как виновники быстро скрылись с места аварии.

В Петродворцовом районе Петербурга в ночь на 5 марта автомобиль "Рено" врезался в дорожный столб. Когда местные жители заметили аварию, в машине уже никого не было. Водитель и возможные пассажиры скрылись с места ДТП. О причинах инцидента на данный момент сведения нет, так как очевидцев не оказалось. Известно, что удар пришелся на Озерковой улице.

Отметим, что проезжающие автомобилисты останавливались около иномарки, чтобы оказать первую помощь пострадавшим, но в салоне транспортного средства никого не было.

Машину заблокировали и ушли, очевидцев нет, все останавливаются узнать, требуется ли помощь, но оказывать ее некому комментируют ситуацию наблюдатели

Однако, они заметили две "выстрелившие" подушки безопасности.Петербуржцы предположили, что автовладелец заблокировал иномарку и ушел. На место вызвана полиция.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб