Ночью 15-го июля произошло ДТП с участием Делимобиля

В итоге участниками стали еще два транспортных средства.

Очевидцы из группы ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщили о том, что ночью 15-го июля каршеринговый автомобиль врезался в припаркованную иномарку.

Инцидент произошел на проспекте Ударников. Делимобиль въехал в припаркованный вдоль дороги белый "Хендай". Тот в свою очередь попал под грузовик. Оба авто получили серьезные повреждения.

Пользователей Сети возмутила ситуация. ДТП с каршерингом происходят нередко. Некоторые комментаторы отметили, что дело не в сервисе, а в людях, которые садятся за руль.

Информации о пострадавших нет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "неадекват" устроил дрифт на перекрестке Будапештской и Дунайского.

Видео и фото: vk.com/spb_today