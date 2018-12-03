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lesjasap
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Видео: "неадекват" устроил дрифт на перекрестке Будапештской и Дунайского

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Нарушителя ПДД уже не раз видели в районе Купчино.

Во Фрунзенском районе Петербурга местные автомобилисты заметили водителя, которого назвали "неадекватным". Неизвестный шофер создал опасную ситуацию на дороге вечером 14 июля. Аноним устроил экстремальную езду с выполнением трюков на пересечении Будапештской улицы и Дунайского проспекта.

Выкрутасы гонщика попали на запись видеорегистратора. Пользователи социальных сетей разделились во мнениях. Одни считают, что герой дня - молодей, так как держит ситуацию под контролем и просто решил повеселиться. Другие же не видят в действиях водителя ничего безопасного.

Ну и зачем? Чем он крут то? Не понимаю восхищенных комментариев

недоумевает одна из пользователей соцсети

Отметим, что ранее этот же молодой человек на автомобиле красовался на перекрестке между Бухарестской улицей и улицей Ярослава Гашека. В пятницу 12 июля он сделал три почетных круга и уехал в неизвестном направлении. Очевидица предположила, что гонщик ищет славы.

Ранее Piter.tv писал о том, что бетономешалка дрифтовала на парковке у "Ленты".

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Теги: будапешстская улица, дрифт, дунайский проспект
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 10:24

это обыкновенное *****

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