Видео: "неадекват" устроил дрифт на перекрестке Будапештской и Дунайского

Нарушителя ПДД уже не раз видели в районе Купчино.

Во Фрунзенском районе Петербурга местные автомобилисты заметили водителя, которого назвали "неадекватным". Неизвестный шофер создал опасную ситуацию на дороге вечером 14 июля. Аноним устроил экстремальную езду с выполнением трюков на пересечении Будапештской улицы и Дунайского проспекта.

Выкрутасы гонщика попали на запись видеорегистратора. Пользователи социальных сетей разделились во мнениях. Одни считают, что герой дня - молодей, так как держит ситуацию под контролем и просто решил повеселиться. Другие же не видят в действиях водителя ничего безопасного.

Ну и зачем? Чем он крут то? Не понимаю восхищенных комментариев недоумевает одна из пользователей соцсети

Отметим, что ранее этот же молодой человек на автомобиле красовался на перекрестке между Бухарестской улицей и улицей Ярослава Гашека. В пятницу 12 июля он сделал три почетных круга и уехал в неизвестном направлении. Очевидица предположила, что гонщик ищет славы.

Ранее Piter.tv писал о том, что бетономешалка дрифтовала на парковке у "Ленты".

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб