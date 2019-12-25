На Кирочной улице каршеринг врезался в Audi

В субботу, 23 октября, в Центральном районе Петербурга каршеринг влетел в Audi. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".
По словам свидетелей, инцидент произошел на Кирочной улице. В результате случившегося каршеринг серьезно повредился: у него разбился передний бампер и треснуло стекло. Кроссовер получил меньшие повреждения.
Подробности инцидента уточняются. Выясняется информация о состоянии здоровья водителей.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в ДТП у площади Калинина погибли водитель и пассажир каршеринга.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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