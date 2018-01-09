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В ДТП у площади Калинина погибли водитель и пассажир каршеринга
Сегодня, 15:09
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В ДТП у площади Калинина погибли водитель и пассажир каршеринга

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Еще один пассажир попал в больницу в тяжелом состоянии.

Сегодня ночью, 23 октября, на пересечении Полюстровского проспекта и площади Калинина произошло смертельное ДТП. Водитель каршеринга Renault потерял управлением над автомобилем, в результате чего иномарка трижды перевернулась. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате случившегося погиб 27-летний водитель и 35-летний пассажир. В больницу в тяжелом состоянии забрали второго пассажира 1995 года рождения. 

Напомним, что водитель легковушки Renault на высокой скорости задел поребрик и потерял управление над иномаркой. Вытаскивали из машины пострадавших прохожие и спасатели. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Благодатной BMW уходил от погони и врезался в дом.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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