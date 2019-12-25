"Хлопок" газа в квартире на Озерковой произошел после семейной ссоры

Мужчина закрылся в квартире, открыл газ и попытался скрыться через окно, но сломал ногу.

В Петродворцовом районе Петербурга выясняются обстоятельства взрыва газа в жилом доме. Об этом стало известно Piter.tv.

Поздно вечером 8 марта в полицию поступило сообщение о взрыве газа с воспламенением на Озерковой улице в Петергофе. Как рассказал Piter.tv очевидец, проживающий в доме напротив, он услышал взрыв и почувствовал, как в доме затрещали стекла.

Подбежав к окну, увидел, что в соседнем доме горит квартира. Пока звонили 112, голый мужчина из той квартиры перелез через перила балкона, упал и побежал. Службы подъехали буквально в считанные минуты. Мужчину нашли быстро, не убежал далеко. очевидец

Правоохранители установили, что 27-летний мужчина поругался и подрался в подъезде со своей 76-летней бабушкой. После этого он закрылся в квартире, открыл газ и после этого попытался скрыться через окно. При вскрытии дверей сотрудниками МЧС произошёл "хлопок" газовых паров. Пострадавших нет, разрушений также удалось избежать. Мужчина госпитализирован с переломом ноги.

На выходных в пожаре на Шафировском сгорели два человека.

Фото: Piter.tv