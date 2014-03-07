В пожаре на Шафировском сгорели два человека

На месте пожара на Шафировском проспекте обнаружили двух погибших. Их личности, в том числе пол, пока не установлены. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Сообщение о пожаре в доме №10 к.4 поступило в пять часов утра. По данным сервиса "Яндекс. Карты", по указанному адресу находится АЗС и автомойка. В огне оказалась дощатая постройка площадью 4 кв. метра. Пожар было ликвидировали, однако пострадавших спасти не удалось.
Огонь тушили 10 спасателей и 2 единицы техники.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что в акватории Обводного канала ликвидировали разлив нефтепродуктов.
Фото: ГУ МЧС по СПб / Анастасия Яковлева
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