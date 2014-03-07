В пожаре на Шафировском сгорели два человека

Площадь постройки составляет всего 4 кв. метра.

На месте пожара на Шафировском проспекте обнаружили двух погибших. Их личности, в том числе пол, пока не установлены. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №10 к.4 поступило в пять часов утра. По данным сервиса "Яндекс. Карты", по указанному адресу находится АЗС и автомойка. В огне оказалась дощатая постройка площадью 4 кв. метра. Пожар было ликвидировали, однако пострадавших спасти не удалось.

Огонь тушили 10 спасателей и 2 единицы техники.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в акватории Обводного канала ликвидировали разлив нефтепродуктов.

Фото: ГУ МЧС по СПб / Анастасия Яковлева