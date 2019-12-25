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В акватории Обводного канала ликвидировали разлив нефтепродуктов
Сегодня, 19:45
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В акватории Обводного канала ликвидировали разлив нефтепродуктов

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Экологи отметили, что источником пятен стала река Волковка.

Специалисты экологической службы "Пиларн" удалили пятни нефтепродуктов в акватории Обводного канала. Об этом сообщили на странице организации в соцсети "ВКонтакте".

В районе Ново-Кирпичного моста горожане заметили загрязнение. Бригада специалистов прибыла на место случившегося и ликвидировали проблему. Экологи отметили, что источником пятен стала река Волковка. Подробности уточняются.

Сегодня, 6 марта, произведена повторная проверка состояния акватории. Поступления нефтепродуктов за боновые заграждения не наблюдается.

ГУП "Пиларн"

Ранее на Piter.tv: почти 1,5 тонны опасных отходов собрали экологи за неделю в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / ГУП "Пиларн"

Теги: обводный канал, природа, разив нефти, экологи, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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