В акватории Обводного канала ликвидировали разлив нефтепродуктов

Экологи отметили, что источником пятен стала река Волковка.

Специалисты экологической службы "Пиларн" удалили пятни нефтепродуктов в акватории Обводного канала. Об этом сообщили на странице организации в соцсети "ВКонтакте".

В районе Ново-Кирпичного моста горожане заметили загрязнение. Бригада специалистов прибыла на место случившегося и ликвидировали проблему. Экологи отметили, что источником пятен стала река Волковка. Подробности уточняются.

Сегодня, 6 марта, произведена повторная проверка состояния акватории. Поступления нефтепродуктов за боновые заграждения не наблюдается. ГУП "Пиларн"

Ранее на Piter.tv: почти 1,5 тонны опасных отходов собрали экологи за неделю в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / ГУП "Пиларн"