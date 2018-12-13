Новые правила идентификации пользователей мессенджеров вступили в силу

Новые требования сильнее свяжут мобильных операторов и представителей мессенджеров.

С пятого мая в России вступили в силу новые правила идентификации пользователей в мессенджерах. Теперь проверка будет проходить при помощи мобильного телефона. Соответствующее постановление опубликовано еще 6 ноября прошлого года, но в силу закон вступил только сейчас. Документ подписано представителями Правительства страны.

Отметим, что теперь пользователям придется подтверждать собственный номер мобильного. Далее сотрудники мессенджеров будут отправлять запрос сотовым операторам, чтобы подтвердить наличие клиента в адресной базе. Ответ обязан быть дан в течение 20 минут. Если информация об абоненте не подтвердится, то регистрация в мобильном приложении пройдет успешно. Пользователю присвоят уникальный код идентификации.

После расторжения договора россиянина с мобильным оператором, руководство мессенджера уведомят об этом за сутки. Пользователю предложат повторить процесс идентификации личности.

На данный момент известно, что представители МТС, Мегафона, Билайна и Теле2 готовы предоставлять данные. Сотрудники мессенджеров на данный момент комментарии по данному вопросу не дают.

Ранее Piter.tv писал о том, что больше половины россиян используют Интернет для общения в социальных сетях.

Фото: Piter.tv