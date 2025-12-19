В России изменятся правила выезда детей в зарубежные страны

С 20 января 2026 года свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым можно пересекать государственную границу.

В четверг, 1 января, стало известно, что с 20 января 2026 года свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане России могут пересекать государственную границу. Об этом сообщили в миграционной службе МВД РФ.

Так, с указанной даты выезд из России и въезд в нее несовершеннолетние граждане РФ смогут осуществлять только по заграничному паспорту. Ранее совершить поездку можно было предъявив свидетельство о рождении.

Стоит отметить, что несовершеннолетние граждане РФ могут посещать Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту. В миграционной службе МВД РФ рекомендуют заблаговременно обращаться за оформлением заграничного паспорта ребенку.

Фото: pxhere