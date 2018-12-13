Больше половины россиян используют Интернет для общения в социальных сетях

Такие данные предоставил 4 мая Росстат.

В Росстате рассказали, для чего россияне используют Интернет. По данным ведомства, 72% населения РФ пользуется глобальной сетью постоянно.

Согласно проведенному опросу, 62% используют Интернет для общения в социальных сетях. Около половины пользователей узнают с помощью "всемирной паутины" новости. Треть скачивает музыку, фильмы и игры.

Финансовые операции через Интернет совершают 35% россиян. Еще четверть пользователей размещает в сети объявления о продаже вещей и имущества, а также покупает различные товары.

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