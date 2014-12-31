Жители Ленобласти активно подключаются к домовым чатам

Более 165 тысяч человек уже используют мессенджер MAX для общения с соседями.

Общая аудитория домовых чатов Ленинградской области в мессенджере МАХ превысила 165 тысяч человек, при этом за последнюю неделю число пользователей увеличилось более чем на 80 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Домовые чаты в МАХ предназначены для упрощения коммуникации между жителями многоквартирных домов и управляющими организациями. Через чаты жители могут получать актуальные новости о своём доме, просматривать объявления, обсуждать вопросы благоустройства и участвовать в инициативах, касающихся совместной жизни дома.

Как отметили в пресс-службе, рост популярности мессенджера объясняется удобством платформы и возможностью быстро обмениваться информацией с соседями. Пользователи отмечают, что через чаты легче координировать совместные проекты, оперативно реагировать на вопросы, касающиеся ЖКХ, и получать уведомления о важных событиях в доме.

Пресс-служба также подчеркнула, что проект направлен на создание открытой и интерактивной среды для жителей, способствующей вовлечению граждан в жизнь своего дома и повышение качества взаимодействия с управляющими организациями.

Фото: pxhere