Россиян предупредили о вирусах, перехватывающих бесконтактные платежи

Эксперты рассказали, как аферисты крадут деньги при помощи технологии NFC-оплаты.

Граждан России специалисты по кибербезопасности предупредили о том, что в 2026 году будет расти эффективность вирусов, которые перехватывают бесконтактные платежи. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделились сотрудники ГК "Солар". Аналитики уточнили, что такая тенденция связана с распространением способа NFC-оплаты. Допоонительно прогнозируется рост количества хакерских атак без использования социальной инженерии. В качестве примера можно привести взломы смартфона iPhone через картинку в мессенджерах, с чем пользователи из нашей страны столкнулись в 2025 году.

В публичной сфере в контексте zero-click чаще фигурируют продукты компании Apple, но эксперты Solar 4RAYS ожидают, что в наступающем году больше подобных угроз появится и на Android. сообщение от компании

По мнению экспертов центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК "Солар", с ростом распространенности бесконтактных методов оплаты будет расти и эффективность вредоносов, перехватывающих бесконтактные платежи – например, NFCGate. сообщение от компании

Зачастую злоумышленники пытаются убедить жертву обмана скачать программу-шпионское программное обеспечение под видом банковского приложения. Затем это ВПО попросит человека приложить банковскую карту к смартфону через NFC и ввести пинкод. В результате аферисты получат персональные данные карты и смогут снять с нее деньги в любом банкомате. Еще один криминальный сценарий заключается в том, что преступники просят россиянина установить на гаджет вредоносное ПО, а затем перевести деньги на "безопасный счет". Далее мошенники убеждают потерпевшего приложить свой зараженный телефон к банкомату для реализации денежного перевода, после чего все сбережения гражданина оказываются на счету у злоумышленников.

Ожидается также рост числа атак ClickFix. Речь идет о ситуации, в которой преступники принуждают жертву самостоятельно запускать вредоносное ПО на своем устройстве. Они могут представить инструкцию по запуску якобы программы для защиты телефона от кибератак. Может возрасти и количество нападений на операционную систему Linux. Это связано с импортозамещением, которе сказалось на появление аналогов, различных версий Linux с рядом уязвимостей в безопасности в них, а также с фактом того, что до настоящего времени на таких ОС нет никаких средств защиты.

