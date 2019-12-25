МВД предупредило о мошенничестве под видом работодателей

Киберполиция рассказала об уловках злоумышленников по краже персональных данных через демонстрацию экрана гаджета пользователя.

Мошенники на российской территории под видом работодателей и под предлогом "проверки лояльности" требуют у соискателей вакансий включать демонстрацию экрана и показывать человека личные чаты, настройки конфиденциальности, а также его местоположение в картографических сервисах. Соответствующая информация опубликована в официальном Telegram-канале сотрудниками пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В Киберполиции уточнили, что подобная криминальная схема помогает аферистам в качестве формальной процедуры получит доступ к переписке, персональным сведениям жертвы, геолокации и кодам для авторизации в различных учетных записях.

Требование "работодателя" или "сотрудника службы безопасности". Под предлогом "проверки на лояльность" или "подтверждения отсутствия связей с конкурентами" у пользователя требуют включить демонстрацию экрана и последовательно показать.... сообщение от МВД

