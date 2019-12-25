  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МВД: мошенники научились блокировать банковские карты без доступа к телефону
Сегодня, 8:47
136
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

МВД: мошенники научились блокировать банковские карты без доступа к телефону

0 0

По внутренним протоколам ряд банков пока принимает запрос на блокировку карт после устного обращения.

В МВД России предупредили о том, что мошенники теперь могут блокировать банковские карты без доступа к телефону жертвы. Им достаточно только имени и даты рождения. 

Сначала потерпевшим пишут в мессенджере, угрожают и заявляют, что карты уже заблокированы. И так и оказывается: когда владелец связывается с банками, сотрудники сообщают, что блокировка выполнена по его инициативе. По внутренним протоколам ряд банков пока принимает запрос на блокировку карт после устного обращения. 

Схема масштабируется легко. Достаточно обзванивать банки пачками и выдавать себя за клиентов. Эксперты отмечают, что крупные мошеннические колл-центры уже используют автоматизацию и могут подключать нейросети, чтобы имитировать речь и ускорять процесс. Специалисты называют ситуацию тревожной. 

Пресс-служба МВД 

Полицейские рекомендуют игнорировать угрозы, сразу связываться с банком и предупреждать родственников, чтобы они не попадались на такие схемы. 

Ранее на Piter.TV: петербуржцев стали обманывать с помощью новогодних открыток с кибер-сюрпризом. 

Фото: pxhere 

Теги: мвд, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии