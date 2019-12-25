МВД: мошенники научились блокировать банковские карты без доступа к телефону

По внутренним протоколам ряд банков пока принимает запрос на блокировку карт после устного обращения.

В МВД России предупредили о том, что мошенники теперь могут блокировать банковские карты без доступа к телефону жертвы. Им достаточно только имени и даты рождения.

Сначала потерпевшим пишут в мессенджере, угрожают и заявляют, что карты уже заблокированы. И так и оказывается: когда владелец связывается с банками, сотрудники сообщают, что блокировка выполнена по его инициативе. По внутренним протоколам ряд банков пока принимает запрос на блокировку карт после устного обращения.

Схема масштабируется легко. Достаточно обзванивать банки пачками и выдавать себя за клиентов. Эксперты отмечают, что крупные мошеннические колл-центры уже используют автоматизацию и могут подключать нейросети, чтобы имитировать речь и ускорять процесс. Специалисты называют ситуацию тревожной. Пресс-служба МВД

Полицейские рекомендуют игнорировать угрозы, сразу связываться с банком и предупреждать родственников, чтобы они не попадались на такие схемы.

Фото: pxhere