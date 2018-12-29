Женщина-волонтер из Петербурга спасла вмерзшую в лед утку на Обводном

Чудесное спасение животного попало за запись камеры мобильного устройства.

Петербургский спасательный отряд "Кошкинспас" смог вытащить из льда застрявшую утку. Один из очевидцев смог заснять на видео героизм активистов, отправившихся за животным на воду. На кадрах зафиксировано, как спасатель распластался по поверхности льда и пытается дотянуться до попавшей в беду птицы.

Известно, что вмерзшую утку спасла женщина-волонтер в оранжевом гидрокостюме. После того, как ей удалось вытащить птицу, вместе с ней петербурженка отправилась домой отогреваться. Вместе с куском льда животное оказалось в теплой квартире. В ближайшее время птицу перенаправят в реабилитационный центр диких животных.

Инцидент произошел днем 23 января. Из-за значительно понизившейся температуры воздуха водоплавающие застревают за считанные часы. О происшествии с животным первым сообщил прохожий. Он рассказал через социальные сети о погибающей утке на набережной Обводного канала, около ТЦ "Лиговъ".

Фото и видео: YouTube/Роман Маулини, Вконтакте/Кошкинспас