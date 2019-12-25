Подозреваемого в убийстве подростка нашли и задержали в Пушкине

Убийство было совершено 7 марта.

По предварительной информации, сбежавшего с места убийства в Колпино сына судьи нашли. Об этом сообщил "Интерфакс".

Уставший и грязный мальчик 14 лет бродил по улицам Пушкина. Его доставят к следователю.

Предполагается, что подростки праздновали день рождения одного из друзей в квартире без взрослых. Решив показать одноклассникам коллекцию папиных ружей, мальчик навел на друга охотничье ружье, прозвучал выстрел. Подросток скончался на месте.

Вот вся информация, которая известна к этому часу.

Ранее мы сообщили, что стало известно, что на месте убийства подростка в Колпино стреляли два раза.

Фото: Piter.tv