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Подозреваемого в убийстве подростка нашли и задержали в Пушкине
Сегодня, 12:25
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arteliseev

Подозреваемого в убийстве подростка нашли и задержали в Пушкине

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Убийство было совершено 7 марта.

По предварительной информации, сбежавшего с места убийства в Колпино сына судьи нашли. Об этом сообщил "Интерфакс".

Уставший и грязный мальчик 14 лет бродил по улицам Пушкина. Его доставят к следователю. 

Предполагается, что подростки праздновали день рождения одного из друзей в квартире без взрослых. Решив показать одноклассникам коллекцию папиных ружей, мальчик навел на друга охотничье ружье, прозвучал выстрел. Подросток скончался на месте. 

Вот вся информация, которая известна к этому часу. 

Ранее мы сообщили, что стало известно, что на месте убийства подростка в Колпино стреляли два раза.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, убийство подростка в колпино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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