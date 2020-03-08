Стало известно, что на месте убийства подростка в Колпино стреляли два раза

На видеозапись Piter.tv попало высказывание местной жительницы.
"Какие-то подростки стреляли два раза. Нашли вроде бы мертвого кого-то. Мы тут с десяти часов вечера, никого не выводили. Приехали следственная группа и кинологи", — рассказала женщина.
Напомним, что вечером 7 марта в квартире судьи Санкт-Петербургского городского суда произошло убийство. Предположительно, сын судьи выстрелил в своего одноклассника из охотничьего ружья. Вот, что известно сейчас.
Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Ранее мы писали, что на Васильевском острове мужчина ударил ножом сожительницу после ссоры.
Видео: Piter.tv
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