В Петербурге сын судьи сбежал с места убийства

Мы собрали всю информацию, которая есть к этому часу.

Вечером в субботу, 7 марта, в Колпинском районе Петербурга произошла трагедия. Совместное времяпровождение нескольких подростков завершилось убийством. Piter.TV стали известны подробности случившегося.

Это случилось в квартире дома на улице Ижорского Батальона, принадлежащей судье Санкт-Петербургского городского суда, Виталия Саяпина. Его сын подозревается в убийстве. По имеющейся информации, он принимал двух одноклассников, но затем в одной из комнат был слышен выстрел из одного из охотничьих ружей, зарегистрированных на Саяпина-старшего.

Одного из двух гостей молодого человека, подростка 14 лет, нашли с простреленной головой. После этого, по предварительной информации, тело было вынесено из квартиры на 3 этаже на четыре этажа выше. После этого молодой человек скрылся в неизвестном направлении.

Отметим, что подросток объявлен в розыск.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти произошло двойное ДТП. Погиб ребенок, а пытавшаяся оказать помощь сбитому мальчику девушка госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Видео: Piter.TV