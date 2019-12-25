В Ленобласти произошло двойное ДТП. Погиб ребенок

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, 7 марта в 20:05 на 77 километре автодороги "Нарва" у деревни Бегуницы 13-летний мальчик выбежал на дорогу вне зоны пешеходного перехода и был сбит 46-летним водителем "Лады Ларгус".
Для оказания помощи мальчику на дорогу выбежала 24-летняя девушка, на нее и мальчика наехал 52-летний водитель, двигавшийся на "Ауди Q7" во встречном направлении.
В результате ДТП мальчик скончался, а девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Ранее мы сообщали, что в Мурино сбили 12-летнего ребенка.
Фото: pixabay.com
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