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В Ленобласти произошло двойное ДТП. Погиб ребенок
Сегодня, 23:01
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arteliseev

В Ленобласти произошло двойное ДТП. Погиб ребенок

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Пытавшаяся оказать помощь сбитому мальчику девушка госпитализирована в состоянии средней тяжести.

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, 7 марта в 20:05 на 77 километре автодороги "Нарва" у деревни Бегуницы 13-летний мальчик выбежал на дорогу вне зоны пешеходного перехода и был сбит 46-летним водителем "Лады Ларгус".

Для оказания помощи мальчику на дорогу выбежала 24-летняя девушка, на нее и мальчика наехал 52-летний водитель, двигавшийся на "Ауди Q7" во встречном направлении. 

В результате ДТП мальчик скончался, а девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщали, что в Мурино сбили 12-летнего ребенка.

Фото: pixabay.com

Теги: двойное дтп на нарве, ленобласть
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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Васин Виктор
Сегодня 23:25

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