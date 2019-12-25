На Васильевском острове мужчина ударил ножом сожительницу после ссоры

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 7 марта в полицию поступил звонок.
Сообщалось о ножевом ранении в одной из квартир дома №15/57 по 16-й линии Васильевского острова.
Сотрудники полиции выехали на место происшествия и обнаружили труп в коммунальной квартире. Мужчина был найден с признаками повешения, а также с множественными ножевыми ранениями.
По предварительной информации, во время внезапно возникшей ссоры, он несколько раз ударил ножом свою сожительницу.
Она была госпитализирована в Мариинскую больницу. Что случилось с ним самим — выясняет следствие.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге начальник зарезал грузчика из-за отказа выйти на смену.
Фото: Pixabay
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