На Васильевском острове мужчина ударил ножом сожительницу после ссоры

Женщина госпитализирована в больницу.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 7 марта в полицию поступил звонок.

Сообщалось о ножевом ранении в одной из квартир дома №15/57 по 16-й линии Васильевского острова.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия и обнаружили труп в коммунальной квартире. Мужчина был найден с признаками повешения, а также с множественными ножевыми ранениями.

По предварительной информации, во время внезапно возникшей ссоры, он несколько раз ударил ножом свою сожительницу.

Она была госпитализирована в Мариинскую больницу. Что случилось с ним самим — выясняет следствие.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге начальник зарезал грузчика из-за отказа выйти на смену.

Фото: Pixabay