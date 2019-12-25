В Петербурге начальник зарезал грузчика из-за отказа выйти на смену

Подозреваемый задержан сотрудниками полиции.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 6 марта, в пятницу, в полицию поступил звонок. Сообщалось, что у дома №21/2 по Комендантскому проспекту лежит мужчина в луже крови.

Полиция прибыла на место происшествия и обнаружила труп 30-летнего мужчины. Он был смертельно ранен ножом в грудь.

Со слов очевидца, мужчина работал грузчиком в магазине. У него произошел конфликт с начальником смены из-за нежелания выходить на работу, в ходе которого и был убит.

Сейчас подозреваемый задержан сотрудниками полиции.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге поймали мужчину, который убил знакомого во время ссоры с экс-женой.

Фото: Pixabay