В Петербурге поймали мужчину, который убил знакомого во время ссоры с экс-женой

Ревнивец принял случайного знакомого семьи за любовника.

В Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в убийстве и похищении человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Семейная драма разыгралась в СНТ "Поляны" в поселке Яковлево Выборгского района Ленобласти. Мужчина избил свою бывшую супругу, а после несколько раз выстрелил в случайного знакомого семьи, которого принял за соперника. При этом погибший хотел просто помочь перевезти вещи разведенной пары.

Далее ревнивец погрузил тело убитого в багажник своего "Мерседеса" и увез его в неизвестного направлении.

Женщину увезли в Рощинскую районную больницу в поселке Первомайское. У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Сейчас потерпевшая находится в удовлетворительном состоянии.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали, что пьяный житель коммуналки в Выборге зарезал своего гостя.

Фото: Piter.TV