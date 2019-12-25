Пьяный житель коммуналки в Выборге зарезал своего гостя

Тело нашли в одной из комнат в четверг, 5 марта.

Убийство в коммунальной квартире в Выборге оперативно раскрыла полиция Ленинградской области. Главным подозреваемым оказался хозяин одной из комнат. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне в Выборге на Северной улице в семикомнатной коммунальной квартире был найден труп 43-летнего мужчины. Медики заявили, что он мог погибнуть от ножевого ранения.

Полицейские в качестве подозреваемого задержали 43-летнего хозяина квартиры, который мог убить своего гостя во время распития алкогольных напитков.

Ночью 6 марта у дома на Комендантском ночью зарезали человека.

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