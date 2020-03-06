У дома на Комендантском ночью зарезали человека

Молодой человек лет 25 умирал на руках друга.

На Комендантском проспекте, 21к2 ночью 6 марта зарезали молодого человека, которому на вид около 25 лет. Об этом Piter.TV сообщил местный житель.

Очевидец рассказал, что около 20 минут во дворе были крики от компании примерно из четырех человек. Предположительно, произошел конфликт. Потом один из неизвестных достал нож и ударил молодого человека в область печени.

Пострадавший умирал на руках друга, злоумышленник сбежал. На кадрах видно, как врачи скорой накрывают тело простыней.

Ранее в Твери мужчина зарезал знакомого и скинул тело под "Сапсан".

Фото и видео: Piter.TV