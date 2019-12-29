В Твери мужчина зарезал знакомого и скинул тело под "Сапсан"

Подозреваемый в убийстве вину свою не признал.

В Твери направлено в суд уголовное дело об убийстве, которое произошло 2 года назад.

Издание "Твериград" сообщает, что в Заволжский суд Твери поступило для рассмотрения уголовное дело об убийстве, которое произошло в январе 2020 года. Как установило следствие, двое мужчин распивали алкоголь на железнодорожной станции в Твери. Между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой подсудимый нанес приятелю 12 ударов ножом. Чтобы скрыть следы преступления убийца сбросил тело под "Сапсан".

Вину свою подсудимый так и не признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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