В Твери мужчина зарезал знакомого и скинул тело под "Сапсан"

В Твери направлено в суд уголовное дело об убийстве, которое произошло 2 года назад.
Издание "Твериград" сообщает, что в Заволжский суд Твери поступило для рассмотрения уголовное дело об убийстве, которое произошло в январе 2020 года. Как установило следствие, двое мужчин распивали алкоголь на железнодорожной станции в Твери. Между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой подсудимый нанес приятелю 12 ударов ножом. Чтобы скрыть следы преступления убийца сбросил тело под "Сапсан".
Вину свою подсудимый так и не признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Фото: pixabay.com
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