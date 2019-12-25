Школа на Васильевском острове готова на 75%

Образовательное учреждение рассчитано на 550 учеников.

Строительство школы продолжается на Васильевском острове в ЖК "Гавань капитанов". На объекте прошло выездное совещание под руководством директора "Управления строительными проектами" Андрея Алферова.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", в ходе встречи представителям застройщика компании ООО "Бриз" дали поручение строго соблюдать установленные сроки работ. Сейчас на строительной площадке задействовано 100 специалистов: они занимаются чистовой отделкой помещений, монтируют внутренние инженерные системы, продолжают работы по устройству гидроизоляции бассейнов и благоустройству прилегающей территории.

Строительная готовность объекта достигла 75%. Образовательное учреждение рассчитано на 550 учеников. Работы ведутся в рамках соглашения с городом, а сдать объект планируют до конца 2026 года.

По словам Алферова, ввод школы в эксплуатацию существенно облегчит жизнь семей, проживающих в Василеостровском районе. Родители смогут водить детей в учебное заведение в шаговой доступности от дома. Специалисты "Управления строительными проектами" держат ход строительства на контроле.

Ранее мы сообщали, что три новых социальных объекта появятся в Невском и Красногвардейском районах.

Фото: Комитет по строительству