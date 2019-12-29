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Видео: В Твери задержали членов террористической ячейки

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Лидер ячейки воевал в Сирии против правительственных сил.

В Твери ФСБ задержала участников террористической ячейки.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ сообщает, что в Твери задержаны участники террористической ячейки, лидер которой принимал участие в боевых действиях против правительственных сил Сирии. Уточняется, что члены этой ячейки выходцы из республик Средней Азии. 

Количество задержанных не уточняется, как и не точных данных о задержании лидера группировки. На данный момент ФСБ устанавливает остальные лица, причастные к деятельности террористической ячейки.

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Видео: ФСБ РФ

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Новости России,

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