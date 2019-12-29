Видео: В Твери задержали членов террористической ячейки

Лидер ячейки воевал в Сирии против правительственных сил.

В Твери ФСБ задержала участников террористической ячейки.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ сообщает, что в Твери задержаны участники террористической ячейки, лидер которой принимал участие в боевых действиях против правительственных сил Сирии. Уточняется, что члены этой ячейки выходцы из республик Средней Азии.

Количество задержанных не уточняется, как и не точных данных о задержании лидера группировки. На данный момент ФСБ устанавливает остальные лица, причастные к деятельности террористической ячейки.

Ранее: Опубликовано видео дозаправки Ту-142 и Су-30СМ в небе над Крымом

Видео: ФСБ РФ