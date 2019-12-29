Опубликовано видео дозаправки Ту-142 и Су-30СМ в небе над Крымом

Противолодочные самолеты и истребители совместно с Ил-78 отработали в небе пополнение запасов топлива.

Министерство обороны опубликовало видео дозаправки противолодочных самолетов Ту-142 в небе над Крымом.

Министерство обороны России опубликовало видео отработки пополнения запасов топлива в воздухе над Крымом. В учениях принимали участие противолодочные самолеты Черноморского флота и истребители Су-30СМ совместно с заправщиком Ил-78. Дозаправка проводилась поочередно с соблюдением минимальных и максимальных границ высот полета.

Уточняется, что максимальное расстояние между самолетами не превышает 10-12 метров, а расстояние от конуса-датчика до штанги заправки определяется лётчиками визуально.

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Видео: Минобороны РФ