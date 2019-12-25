За весь период пандемии поправились 134 тысячи пациентов.

В Москве выписали из больниц ещё 2115 пациентов, выздоровевших от COVID-19. Об этом заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова подчеркнула, что количество выздоровевших пациентов продолжает увеличиваться. Она напомнила москвичам, что они могут стать донорами плазмы крови и помочь другим пациентам прийти в норму. Так сейчас лечат в столице от коронавирусной инфекции.

Напомним, что 31 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. За весь период пандемии заболели более 8 млн человек. Совсем недавно появилась информация о повторной вспышке коронавирусной инфекции в Китае. Представитель ВОЗ заверил, что мир находится в "опасной зоне" пандемии.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что столичные парковки станут бесплатными на два дня.

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