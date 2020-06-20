Столичные парковки станут бесплатными на два дня

В своем Twitter градоначальник отметил, что парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.

Москвичи получат возможность воспользоваться бесплатной парковкой в день парада Победы 24 июня и в день голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Парад Победы состоится на Красной площади 24 июня в 10:00 мск. В торжественном марше пройдут 13 представителей иностранных делегаций. Голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 1 июля. Этот день объявлен официальным выходным днем. Такое решение принял президент России Владимир Путин.

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Видео: kremlin.ru