Столичные парковки станут бесплатными на два дня

Москвичи получат возможность воспользоваться бесплатной парковкой в день парада Победы 24 июня и в день голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Парад Победы состоится на Красной площади 24 июня в 10:00 мск. В торжественном марше пройдут 13 представителей иностранных делегаций. Голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 1 июля. Этот день объявлен официальным выходным днем. Такое решение принял президент России Владимир Путин.
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Видео: kremlin.ru
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