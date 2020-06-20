Морские силы самообороны нашли подводную лодку в районе островов Амамиосима на юге страны.

Япония обнаружила неизвестную подлодку на юге страны. Об этом в субботу сообщило Министерство обороны страны.

К северо-востоку от острова она двигалась на запад. Затем, несколько часов назад подлодку видели уже к западу от острова Екоатэ за пределами прилежащей зоны. Сейчас она продолжает двигаться на запад. Минобороны Японии Таро Коно дал распоряжение "проявить собранность и направить все силы на сбор информации".

По последним данным, министерство направила туда три патрульных корабля, противолодочный самолёт Lockheed P-3 и патрульный самолёт Kawasaki P-1.

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Видео: Youtube/Минобороны России