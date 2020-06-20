Правительство продлило пенсионерам электронные больничные

Речь идёт о пенсионерах старше 65 лет, которые работают и соблюдают режим самоизоляции.

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил пенсионерам электронные больничные. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Михаил Мишустин одобрил выплаты по листкам нетрудоспособности. Постановление распространяется на россиян, которые проживают в регионах, где ещё не отменили режим самоизоляции. Если они при этом не перешли на удаленную работу, либо не взяли отпуск – им полагается электронный больничный с 15 июня и до окончания режима. Больничные оплатят за счет Фонда социального страхования. Они выдаются на основе данных, которые работодатель направляет в Фонд социального страхования.

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Видео: kremlin.ru