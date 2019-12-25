Сотрудника полиции задержали по горячим следам.

Задержан полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Коми.

О происшествии стало известно в пятницу, 19 июня. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в здании в Юнь-Ягинском переулке найдены тела двух сотрудников одного из подразделений ОМВД России по Воркуте. По предварительным данным убийство произошло на фоне бытовой ссоры. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В МВД по Коми заявили, что подозреваемого в убийстве уволят из внутренних дел. Он понесет ответственность в соответствии с законом.

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