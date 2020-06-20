Онлайн-платформа будет использоваться для будущего голосования по поправкам в Конституцию.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о бесперебойной работе теста электронного голосования. Об этом он написал в своем Twitter.

Собянин подчеркнул, что специалисты не зафиксировали сбоев в работе теста. Он рассказал, что в голосовании москвичи отдавали предпочтение экологии и природе.

Всего в голосовании приняли участие 77 тыс. москвичей. Порядка 56% респондентов проголосовали за улучшение природных территорий. Они посчитали, что экология важнее, чем строительство новых парковок.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что синоптики снова прогнозируют в Москве грозовой дождь с градом.

Скриншот: Twitter / Сергей Собянин

Видео: Youtube/ЦИК России