Синоптики снова прогнозируют в Москве грозовой дождь с градом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС РФ.
В Росгидромете утверждают, что с 11:00 по столице пройдут дожди. В некоторых районах города прогремит гром и будет сильная гроза. МЧС просит москвичей отказаться от езды на личном транспорте. Автомобили рекомендовано припарковать в гараже или на парковке. Следует держаться подальше от воды и деревьев. Избегать шатких конструкций.
Подобное электронное сообщение МЧС распространило по Московской области.
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Видео: Youtube/Alexander Player
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