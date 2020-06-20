В субботу, 20 июня, в столице ожидается гроза и шквалистый ветер. Порывы ветра будут до 20 м/с.

Синоптики снова прогнозируют в Москве грозовой дождь с градом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС РФ.

В Росгидромете утверждают, что с 11:00 по столице пройдут дожди. В некоторых районах города прогремит гром и будет сильная гроза. МЧС просит москвичей отказаться от езды на личном транспорте. Автомобили рекомендовано припарковать в гараже или на парковке. Следует держаться подальше от воды и деревьев. Избегать шатких конструкций.

Подобное электронное сообщение МЧС распространило по Московской области.

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Видео: Youtube/Alexander Player