Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется 30 июня. Об этом сообщает ТАСС.
Навстречу друг другу выдвинутся два состава. Поезд из Крыма повезёт продукцию местных предприятий, а состав из Краснодарского края горючее, удобрения и рельсы.
Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение.
сообщение информационного центра "Крымский мост"
Известно, что крымская продукция в одном из составов — это кальцинированная сода и известняк.
Ранее мы писали, что в Крыму возобновят работу детские лагеря, кинотеатры, аквапарки и сауны.
Видео: YouTube / Врата Тавриды
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