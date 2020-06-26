Навстречу друг другу выдвинутся два состава.

Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется 30 июня. Об этом сообщает ТАСС.

Навстречу друг другу выдвинутся два состава. Поезд из Крыма повезёт продукцию местных предприятий, а состав из Краснодарского края горючее, удобрения и рельсы.

Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение. сообщение информационного центра "Крымский мост"

Известно, что крымская продукция в одном из составов — это кальцинированная сода и известняк.

Ранее мы писали, что в Крыму возобновят работу детские лагеря, кинотеатры, аквапарки и сауны.

Видео: YouTube / Врата Тавриды