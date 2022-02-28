Депутат Рады Кива обвинил Украину в применении тактики "живого щита" из мирных жителей

Он уточнил, что данную тактику применяли фашисты. Теперь, по его словам, её использует украинская власть.

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илья Кива обвинил украинскую власть в применении тактики "живого щита" из мирных жителей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кива уточнил, что данную тактику применяли фашисты. Как отметил депутат, теперь её использует украинская власть.

Тактика "живого щита", фашистская тактика, именно ее сегодня применяет украинская власть. Илья Кива, депутат Верховной рады Украины

Напомним, что постпред РФ при СБ ООН Василий Небензя уже говорил о том, что националисты на Украине прикрываются мирными жителями. По его словам, это является нарушением международного гуманитарного права.

Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. Он потребовал от украинских военных сдать оружие и не выполнять преступных приказов. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

Ранее мы сообщили, что Украина согласилась на переговоры с Россией в Белоруссии.

Видео: Telegram/The Kyva (Илья Кива)