По его словам, больше всего олигархи боятся прихода президента России Владимира Путина. Он отметил, что российский лидер может навести порядок в стране.

Восстановить Украину можно за счет денег, награбленных украинскими олигархами. Такое мнение высказал лишенный мандата украинского депутата Илья Кива.

По его словам, больше всего олигархи боятся прихода президента России Владимира Путина. Он отметил, что российский лидер может навести порядок в стране. При этом, Запад создал данный сегмент с целью манипуляции и контроля над украинским обществом. Кива уверен, что олигархам отдали под разграбление всю экономику Украины.

Также он высказался по поводу украинских СМИ. По его мнению, все призывы с их стороны – это "защита криминального бизнеса", который обогащал этих олигархов.

Ранее мы сообщили, что Хофман предсказал мировой кризис из-за Украины.

Видео: Telegram / The Kyva (Илья Кива)