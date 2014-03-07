Очевидцы увидели пожар на большом расстоянии. На место выехали бригады пожарных и скорой. Информация о пострадавших отсутствует.

В понедельник, 7 марта, в Луганске прогремел сильный взрыв. Об этом пишет "Интерфакс".

Об инциденте стало известно в 6:55 по московскому времени. По предварительным данным, вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтебазе Луганска. Она расположена на улице Тельмана. Очевидцы увидели пожар на большом расстоянии. На место выехали бригады пожарных и скорой. Информация о пострадавших отсутствует.

Прилет из чего-то тяжелого, возможно "Точка У", в районе улицы Тельмана по нефтебазе Родион Мирошник, советник главы Луганской народной республики

Ранее мы сообщили, что ФСБ задержала в Крыму гражданина Украины, участвовавшего в энергоблокаде полуострова.

Видео: Telegram / SHOT