ФСБ задержала в Крыму гражданина Украины, участвовавшего в энергоблокаде полуострова

На данный момент украинец находится под стражей. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сотрудники ФСБ выявляют преступные связи на территории РФ.

В Крыму задержан гражданин Украины, причастный к энергоблокаде полуострова. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, мужчина входил в состав "Крымско-татарского батальона". Ему 63 года.

Сотрудники ФСБ выяснили, что в 2015 году он вступил в состав НВФ, расположенного в Херсонской области Украины. Им руководили инструкторы из националистических батальонов. Пройдя тактико-специальную огневую подготовку, он в ноябре 2015 года принял участие в экономической и энергетической блокаде полуострова. Теперь на него завели уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ. На данный момент украинец находится под стражей. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сотрудники ФСБ выявляют преступные связи на территории РФ.

Ранее мы сообщили, что в консульский отдел РФ в Нидерландах бросили взрывное устройство.

Видео: Национальный антитеррористический комитет