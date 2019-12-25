В консульский отдел РФ в Нидерландах бросили взрывное устройство

Александр Шульгин рассказал, что провокации ведутся и лично против сотрудников дипмиссии.

В консульский отдел России на территории нидерландов неизвестные бросили самодельное взрывное устройство. Такой информацией с журналистами Первого канала поделился российский посол Александр Шульгин. Известно, что инцидент зафиксирован накануне днем.

Вчера на территорию консульского отдела нашего посольства забросили самодельное взрывное устройство, должен был взорваться баллон с газом, но, к счастью, оно не сработало, погас фитиль. Александр Шульгинов, посол РФ в Нидерландах

По словам дипломата, данная акция не стала единичным случаем. В частности, лично в адрес Шульгинова, а также российского военного атташе и еще трех старших сотрудников дипломатической миссии были отправлены письма с белым порошком. Посол уверен в том, что такие провокации ведутся ради морального давления, но посольство РФ все еще продолжает функционировать в привычном режиме.

Посольство РФ в Германии направило ноту в МИД ФРГ в связи с дискриминацией россиян.

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